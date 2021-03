Yellen vill skynda på skattesamtal inom OECD

Innehåll från AllianzGI Annons

AI är inte längre något abstrakt som hägrar vid horisonten – teknologin är redan här och påverkar hela samhället. Under coronapandemin har AI dessutom visat sig vara ett stabilt investeringstema. Allianz Global Investors AI-fond har de senaste tolv månaderna levererat en avkastning på runt 80 procent*.

Under 2020 accelererade den digitala utvecklingen på bred front runt om i världen. Pandemin har på många sätt varit en katalysator för många sektorer när det handlar om implementering av artificiell intelligens – inte minst inom sjukvården, berättar Johannes Jacobi som är senior produktspecialist på Allianz Global Investors (AllianzGI).

– Vi har sett många nya innovationer kopplade till AI ta form på rekordtid. Särskilt inom sjukvårdssektorn har vi sett stora framgångar där metoder för att sätta diagnos har blivit betydligt mer exakta med hjälp av intelligenta bildanalyser, för att inte tala om den exceptionellt snabba framtagningen av covid-19-vaccin som möjliggjordes av AI, säger han.

”Inget buzzword som kommer att försvinna”

Johannes Jacobi menar att den snabba utvecklingen av AI inte kommer att sakta ner den närmaste tiden, snarare tvärtom. Och genomslaget är att vänta inom alla typer av branscher.

– AI är inte bara ett buzzword som kommer att försvinna. Man kan dra paralleller till när e-handeln var i sin linda, och vissa stora aktörer förstod potentialen med att sälja online och därmed fick ett enormt försprång. Nu står vi inför ett liknande skifte där företag som väljer att satsa på AI kommer stå som vinnare, både under och efter pandemin, säger han.

Fonden Allianz Global Artificial Intelligence har haft en starkt uppåtstigande trend mellan februari 2020 och februari 2021 – mycket tack vare att förvaltarna tidigt identifierade ”Stay at home/Work from home”-aktier som en stabil grund att stå på när börsen rasade i början av pandemin. Här handlade det om innehav i bolag som på olika sätt möjliggjorde och förenklade omställningen som behövde ske när världens länder stängde ner.

”Framtidsutsikterna har aldrig sett bättre ut”

Fonden bygger på aktieurval inom tre områden – AI Infrastructure, AI Applications och AI-enabled Industries. De två förstnämnda prickar in bolag som möjliggör teknikutvecklingen som är kritisk för att bygga ut AI-ekosystemet, samt utvecklar nya AI-applikationer och programvara som bidrar till smartare insikter och beslut. AI-enabled Industries samlar alla andra företag som på ett eller annat sätt använder AI på ett konkurrenskraftigt sätt – inom marknadsföring, fordonsindustri och lantbruk exempelvis.

– Under 2020 och början av 2021 har vi sett ett enormt stort intresse för fonden. Intrycket är att teknologin kommer att fortsätta utvecklas under många decennier framåt och under tiden frambringa nya innovationer inom alla sektorer. Framtidsutsikterna har aldrig sett bättre ut för att investera i AI, konstaterar Johannes Jacobi.

*Informationen inhämtad 2/2 2021.

AT – EUR (ISIN LU1548497699). Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Enskilda kostnader som avgifter, provisioner och andra avgifter har inte beaktats och kommer att påverka resultatet om de ingår.

Om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Läs mer om fonden Allianz Global Artificial Intelligence här.