Yellen ser över skatter för långsiktiga investeringar

När man som entreprenör har ett visst antal år tills pensionen kan det vara bra att börja tänka på hur det går till när det är dags att sälja hela eller delar av sitt bolag. På konsultfirman Beachhouse One arbetar Per-Olov Lindgren med det som krävs för en lyckad affär: från att hitta rätt köpare för att sälja in ditt bolag fram till en avslutad försäljning med rätt pris.

Frågorna är många när en förändring närmar sig: hur gör man när man säljer sitt bolag? Det är vanligt att man väljer att sälja hela eller delar av företaget men fortsätter att vara involverad på andra sätt för att kunna säkra sina framtida tillgångar. Konsultfirman Beachhouse One består av expertrådgivare för den som går i säljtankar och med ett nätverk bestående av investerare, branschkollegor, jurister och skatteexperter som hjälper Beachhouse säljaren att hitta rätt köpare.

– I min värld ser jag entreprenören som är uppe tidigt och jobbar sent, även kvällar och helger. Tiden är ett gissel och tankarna kretsar kring att så småningom kunna gå ner i arbetstid och hitta någon att dela ansvaret med – för att i framtiden kunna lämna över, säger Per-Olov Lindgren.

Mer än den ekonomiska transaktionen

Per-Olov har en lång karriär bakom sig, huvudsakligen på börsföretagens sida, vilket ger honom en inblick i hur stora företag tänker när de är intresserade av att köpa eller förvärva.

– Efterfrågan på bra bolag ökar nu kraftigt. Effekterna av Covid-19 börjar avta och antalet aktiva köpare är betydligt fler nu än före pandemin. Det finns ett stort uppdämt behov av förvärvsobjekt och mycket kapital att investera.

Han understryker att ett förvärv handlar om mer än den ekonomiska transaktionen. I sin roll som konsult jobbar han initialt med att ta reda på styrkor, svagheter och framtidsutsikter samt hjälper till att förbereda bolaget organisationsmässigt.

– Vad är rätt pris på företaget? Givetvis det framtida värdet, om du frågar oss. Men för att få det måste du sälja till en köpare som förstår både din affärsverksamhet och utvecklingspotential, säger Per-Olov.

Viktigt att förbereda sig

God framförhållning är A och O när man ska sälja sitt bolag och Per-Olov lyfter särskilt vikten av att skapa ordning och reda i affärerna men även bland viktiga papper som deklarationer och avtal. Nyckeln till den optimala köpeskillingen är förberedelserna, sälja till rätt köpare samt att ha full kontroll genom att anlita någon som kan ge råd i varje steg under säljprocessen.

– En bra köpare söker stabila och lönsamma bolag, det är en möjlighet för säljare som är förberedda och ser till att företaget är sunt och har en lönsam tillväxt. Då har säljaren alla förutsättningar för att göra en lyckad affär, avslutar Per-Olov.

Fakta

Per-Olov Lindgren på konsultfirman Beachhouse One är specialiserad på köp och försäljning av bolag och på att hitta precis rätt matchning mellan ägare och köpare. Där handlar det inte om att kapa kostnader och spara in på personal utan i stället se hur bolaget kan bli en bättre leverantör till sina kunder. Beachhouse one riktar sig till medelstora bolag med en omsättning på mellan 50 och 400 MSEK. Bolaget Strandgården Konsult AB äger varumärket Beachhouse One.

