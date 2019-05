XXL:s Sverigechef går på dagen efter hån mot Greta Thunberg

"Per hävdade att dessa inlägg har blivit publicerade av andra och att hans konto blivit kapat. XXL satte därför omedelbart igång en granskning av händelseförloppet med hjälp av en extern, oberoende firma. Den externa granskningsrapporten kunde inte bekräfta hur dessa inlägg blivit publicerade, inte heller att kontot blivit kapat av utomstående", skriver bolaget och tillägger att Per Sigvardsson mot den bakgrunden valt att säga upp sig.

Per Sigvardsson, som blev chef över sportkedjans svenska del så sent som i mars, hamnade i medias fokus efter att det blivit känt att det på hans Facebook-konto riktats hån mot klimataktivisten Greta Thunberg. Per Sigvardsson skyllde ifrån sig.