Xspray Pharma genomför riktad nyemission

Avsikten att göra en nyemission aviserades strax efter torsdagens stängning. Sent på torsdagskvällen meddelade bolaget att teckningskursen sattes till 73 kronor per aktie, i linje med aktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 dagarna. Baserat på torsdagens stängningskurs på 78 kronor motsvarar det en rabatt på 6,4 procent.

Emissionen har tecknats av bland annat C WorldWide Asset Management, Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur, TIN Fonder, Tredje AP-Fonden och Unionen.

Nettolikviden från nyemissionen ska användas till: