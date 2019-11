Xi Jinping varnar Trump: ”Om nödvändigt kommer vi slå tillbaka”

Under veckan har flera uppgifter om turerna i handelskriget förekommit. Donald Trump sa under tisdagen att Kina inte jobbade tillräckligt hårt för handelsavtalet och var tveksam till om ett handelsavtal kan nås. Uppgifter som även florerade var att de så kallade fas ett-förhandlingarna, enligt hänvisning till anonyma källor, mellan länderna kanske inte kommer att slutföras förrän nästa år, eftersom Peking pressar på för att få USA att reducera de befintliga tullarna.

Enligt källor till Bloomberg kommenterade ledaren för de kinesiska förhandlingarna, Liu He, vid en middag på onsdagen att han är ”försiktigt optimistisk” till att det kan blir ett fas ett-avtal med USA, men att han känner sig ”förvirrad av de amerikanska kraven”.

Under torsdagen tillkom uppgifter om att bjöd Kinas chefsförhandlare Liu He i förra veckan in de amerikanska förhandlarna Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin till Peking för samtal ansikte mot ansikte i nästa vecka. Amerikanerna har dock inte svarat på inbjudan, enligt källan - och mötet kommer krocka med den amerikanska storhelgen thanksgiving.