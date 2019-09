Jättenoteringen pressas av sjunkande oljepriser

Saudiarabien har skruvat ner oljeproduktionen till under 10 miljoner fat per dag för att stävja prisförsvagningen och få tillbaka priset upp över 80 dollar per fat. Men inför prisfaktorer som snarare är relaterade till en efterfrågeminskning i takt med att den globala ekonomin bromsar in och därmed behovet av olja försvagas, står tjänstemännen svarslösa. Priset på Brentolja har den senaste månaden handlats kring 60 dollar.

Med det givna scenariot har förväntningarna på Saudiarabiens tillväxt undan för undan justerats ned av analytiker. Landet väntas nu gå med stora underskott över tid, vilket också kan innebära mindre kapital till övers för de statliga investeringsaktiviteterna och världens teknikbolag, skriver WSJ.