Wework räknar med att slutföra börsnotering vid årsskiftet

"The We Company ser fram emot vår kommande börsnotering, som vi förväntar kommer att vara slutförd vid årsskiftet. Vi vill tacka alla våra anställda, medlemmar och partners för sina pågående åtaganden", skriver The We Company som är Weworks moderbolag.

Weworks börsnoteringsplaner har kantats av turbulens kring bland annat ägare och ledning.