Wesc stänger sina butiker – ska fokusera på e-handel

Besparningen möjliggör en större fokus på e-handeln, där ytterligare satsningar nu kan göras på den europeiska marknaden, samt försäljningen i återförsäljarledet. Det innebär också att Wesc kan minska sitt produktsortiment.

”E-handeln har under de senaste åren ökat tack vare stora aktörer i branschen som till exempel Amazon och Alibaba. E-handel kommer att vara framtiden för detaljhandeln, eftersom nästan all tillväxt nu sker i den digitala sfären. Wesc kommer att fokusera på den egna e-handeln samt växa med våra starka, globala detalj- och e-handelspartners som Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's, Macy's, Foot-Action, Pac Sun, Zalando och Boozt”, säger Joseph Janus, vd på Wesc.

Wesc backar 6 procent på onsdagseftermiddagen.