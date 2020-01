Storbankens tidigare vd ska betala 167 miljoner efter kontoskandalen

Det var den amerikanska myndigheten Office of the Comptroller of the Currency, som ligger under USA:s finansdepartement, som på torsdagen meddelade att John Stumpf är bannlysts från att någonsin arbeta på en bank igen och ska betala 167 Mkr som en del av en uppgörelse.

John Stumpf tvingades avgå från vd-posten på Wells Fargo i oktober 2016 efter en skandal där omkring 2 miljoner konton öppnats utan kundernas vetskap.