Wästbygg får byggorder i Trollhättan värd 97 Mkr

Undersökningar visar att de flesta svenska företag, cirka 70 procent, förbereder för en hybridlösning där personalen växlar mellan att sitta på kontoret och att jobba hemifrån.

– Resterande 30 procent befinner sig i en definitionsfas där det diskuteras hur man ska göra framåt. Det är väldigt viktigt att arbetsgivaren nu skapar en bra struktur för hur det ska fungera när vi väl återvänder till kontoret, säger Christian Ahlberg, head of Logitech Nordics och fortsätter:

– Det är också viktigt att definiera vad som blir huvudarbetsplatsen. Blir det hemma, måste den arbetsplatsen vara välfungerande för arbete nio till fem.

Utrustar hemmakontoren

Logitech har under hela pandemin hjälpt sina anställda i arbetet med att skapa ergonomiska hemmakontor. Företaget har försett medarbetarna med webbkameror, tangentbord och mikrofoner från det egna sortimentet, men också hjälpt till med skrivbord och stolar.

– Det ska kännas bra att sätta sig vid den här arbetsplatsen varje dag. Den ska vara ett verktyg för att kunna prestera på jobbet. Förslitningsskador kommer inte direkt, utan efter närmare två år, men här kan små förebyggande insatser göra stor skillnad, säger Christian Ahlberg.

Höj kvaliteten på videomöten

Växelvis arbete hemifrån går hand i hand med videomöten. Många av oss tänker nog att vi har koll på hur det fungerar vi det här laget, men Christian Ahlberg menar att de flesta fortfarande har en del att jobba på.

– Under ett videomöte tittar vi på oss själva 30 procent av tiden. Ser vi inte bra ut kommer vi att tänka mycket mer på det än på vad som sägs under mötet. Därför tänker jag att det är viktigt att förbereda sig inför ett videomöte precis som inför ett möte på kontoret. Gör dig i ordning som om du skulle träffas fysiskt, dress for success helt enkelt. Då känner du dig mer bekväm och kommer att vara mer koncentrerad under mötet, förklarar Christian Ahlberg.

Kom bort från ”dubbelhake-vinkeln”

Han slår också ett slag för den externa webbkameran som monteras ovanför datorskärmen. Då kommer man bort från ”dubbelhake-vinkeln” och sträcker samtidigt upp ryggraden och nacken, vilket är bättre ur ett ergonomiskt hänseende.

– Sedan är ljus och ljud också viktigt. Vi blir tröttare under ett videomöte om vi sitter och försöker läsa av någons ansiktsuttryck när denne ser ut som en mörk klump på skärmen. Och det som irriterar mest är nog dåligt ljud. Här har våra webbkameror inbyggda mikrofoner som man kommer långt med, säger Christian Ahlberg.

Det är hög tid för arbetsgivare att ta ansvar för medarbetarnas arbetsplats hemma och förse denna med rätt utrustning, menar han. Vinsten blir bättre videomöten – och på sikt också medarbetare som mår bättre både fysiskt och psykiskt.

