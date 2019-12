Trumputspel fick börsgolven att gunga - Apple dagens förlorare

De negativa utspelen har kommit i ett under tisdagen. Under förmiddagen sa Donald Trump, som just nu befinner sig i London för Natomötet, att handelsavtalet med Kina kan dröja till efter presidentvalet 2020, även om Kina gärna skulle vilja ha ett snabbt avtal.

USA:s handelsminister Wilbur Ross kommenterade Trumps utspel senare i tv-kanalen Fox news med att ett dröjt avtal skulle minska Kinas inflytande.

Under morgonen kom också besked om att USA förbereder strafftullar på franska varor nästa år då den franska digitalskatten anses hota de amerikanska techjättarna. EU-kommissionen meddelande att man kommer stå bakom Frankrike och förbereder motåtgärder om USA gör allvar av sina tullhot.

Tillbaka till Kina-fronten twittrade tv-kanalens reporter Edward Lawrence samtidigt uppgifter om att USA kommer införa den planerade höjningen av importtullar på kinesiska varor den 15 december. Enligt källorna kommer tullarna införas om fas 1-avtalet inte skrivs på eller ”något annat positivt händer” som skulle få president Trump att ändra sig, skrev Edward Lawrence på Twitter.