Walmart vill knoppa av och sluka Phonepe från Flipkart

Phonepe är ett betalningssystem och plånboksföretag och tanken är att Walmart genom förändringen ska komma in i Indiens växande marknad för digitala betalningar. Det råder för närvarande stor konurrens på marknaden som domineras av Ant Financial och Softbank-uppbackade Paytm, men stora tech-jättar som Google, Amazon och Whats App uppges vara på väg in i rejset.