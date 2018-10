Walmart sänker vinstprognosen efter Flipkart-förvärv

Nu spår Walmart att vinst per aktie enligt redovisningsprincipen Gaap blir 2:65-2:80 dollar, mot tidigare prognosintervall 2:90-3:05 dollar. Justerad vinst per aktie väntas bli 4:65-4:80 dollar, mot tidigare 4:90-5:05 dollar.

Vinst per aktie för räkenskapsåret 2020 väntas sjunka med låga ensiffriga procenttal jämfört med 2019 års justerade vinst per aktie. Exklusive Flipkart väntas vinst per aktie öka med låga till mellanhöga ensiffriga procenttal, jämfört med innevarande års justerade vinst per aktie.