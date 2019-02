Wallenstams förvaltningsresultat ökar med 37 procent – höjer utdelningen

Bolaget meddelar även att styrelsen föreslår att utdelningen för helåret 2018 höjs från 1,80 till 1,90 kronor per aktie.

Resultatet efter skatt i det fjärde kvartalet uppgick till 1.226 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 kronor per aktie.

I och med bokslutet för 2018 avslutar bolaget den affärsplan som har löpt under fyraårsperioden 2014-2018 och inleder en ny plan med målet att till och med 2023 öka substansvärdet med 40 kronor per aktie från de 79,20 kronor per aktie som noterades 1 oktober 2018.

Hans Wallenstam skriver i vd-ordet att bolaget ser en fortsatt stark efterfrågan framför allt vad gäller hyresrätter, medan marknaden för bostadsrätter försvagas.

”På bostadssidan ser vi en fortsatt minskad efterfrågan på bo- stadsrätter, medan efterfrågan på hyresrätter är än högre – här ser vi inga tecken på avmattning, snarare tvärtom”.