Wall Stret väntas vända upp – Under Armour stiger i förhandeln

General Electric redovisade ett justerat resultat per aktie på 0:14 dollar för det tredje kvartalet 2018. Det var lägre än analytikernas förväntningar som låg vid 0:20 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Försäljningen i affärskedjorna i USA steg 0,8 procent under vecka 43 jämfört med motsvarande vecka föregående år. Jämfört med veckan före sjönk försäljningen 2,9 procent, visar The Retail Economist LLC (TRE) och Goldman Sachs veckoindex. Enligt Michael P Niemira, chefekonom på The Retail Economist, har försäljningen dämpats de senaste veckorna.

Läkemedelsföretaget Pfizer redovisade ett något högre resultat än väntat för det tredje kvartalet, men justerade samtidigt ned den övre delen av sitt tidigare prognosintervall för helårsintäkterna. I förhandeln backade aktien drygt 3 procent.

Under Armour levererade en rapport som var klart över analytikernas förväntningar. Justerad vinst per aktie uppgick till 0:25 dollar medan analytikerna i Bloombergs sammanställning hade räknat med 0:13 dollar per aktie. Bolaget ökade även sin vinstprognos för helåret från 0:16-0:19 dollar per aktie till 0:19-0:22. Aktien steg närmare 12 procent i förhandeln.

Betalföretaget Mastercard överträffade också marknadens förväntningar. Bolaget redovisade en vinst per aktie på 1:78 dollar jämfört med förväntat 1:68 dollar och aktien steg knappt 3 procent inför öppning.