Wall Street väntas öppna tydligt uppåt

Tiffanys aktie sjönk 0,5 procent till under LVMH:s budnivå på 135 dollar. Under torsdagen rapporterades det att finansmogulen Warren Buffett tackat nej till att ge ett motbud på juvelerarkedjan efter att budet från LVMH kommit in, enligt Financial Times.

Saken har rönt intresse givet att Warren Buffett tidigare köpt upp juvelerare och även involverade sig i Tiffany i kölvattnet av finanskrisen med ett nödlån. Hans investmentbolag Berkshire Hathaway har dessutom just nu en rekordstor kassa och har inte gjort något storförvärv på lång tid.