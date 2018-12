Wall Street vände upp igen under sista handelstimmen

Uppgången kom efter att USA:s finansminister Steven Mnuchin meddelat att handelssamtal mellan Kina och USA är planerade till januari nästa år i ett syfte att utöka den vapenvila i handelskriget som länderna enades om i början av december.

Oljan lyckades inte med samma konststycke. Vid New York-börsens stängning var spotpriset på WTI ned 6,3 procent på 46,13 dollar per fat efter att ha nått så lågt som 45,77 dollar per fat tidigare under handelsdagen, den lägsta nivån sedan slutet av augusti förra året.

Brentoljan handlades samtidigt ned 4,4 procent på 56,16 dollar per fat.

Energisektorn gick klart svagast i New York med S&P 500:s delindex för sektorn ned 2,3 procent. Hess Corporation backade 4,9 procent medan Exxon Mobile och Chevron handlades ned 2,8 respektive 2,4 procent.