Di Nyheter: Beyond Meat rusar efter samarbete med Pepsi.

New York-börserna inledde tisdagens handel med stigande kurser, men riskviljan avtog under kvällen och de ledande indexen stängde slutligen under nollstrecket. Industrikonglomeraten 3M och General Electric gick mot strömmen efter att bolagens respektive rapporter överträffat förväntningarna.

Efter stängning publicerar bland annat teknikjätten Microsoft sina kvartalssiffror.