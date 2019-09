Wall Street stänger på plus – Apples börsvärde når drömgräns

Kina har beslutat att ett antal amerikanska varor inte ska inkluderas i den senaste rundan av tullar, rapporterar Reuters. Beskedet kan ses som att landet vill visa sin goda vilja inför de planerade handelssamtalen i nästa månad.

”Kanske något av en olivkvist. Marknaden har varit väldigt känslig för all utveckling rörande handelskriget mellan Kina och USA och det här är i linje med det”, säger David Joy, chefsstrateg på Ameriprise Financial, till nyhetsbyrån angående den förnyade optimismen på världens aktiemarknader på onsdagen.

I New York höll sig ledande index stadigt över nollstrecket under handelsdagen med stöd av uppgångar på bred front, framför allt bland tullkänsliga bolag inom industri och teknik. Breda index S&P 500 stängde på plus 0,7 procent, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex avslutade upp 1,1 procent.