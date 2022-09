Wall Street ser ut att öppna uppåt efter jobbrapport

På fredagen var det dags för färska sysselsättningssiffror från USA. Arbetslösheten steg med 0,2 procentenheter under månaden till 3,7 procent. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle vara oförändrad på 3,5 procent enligt Bloombergs sammanställning.

De genomsnittliga timlönerna steg med 5,2 procent i augusti vilket var något under väntade 5,3 procent. På månadsbasis steg timlönerna med 0,3 procent vilket var mindre än väntade 0,4 procent.

Junisiffran reviderades ned med 105.000 personer till 293.000 medan julisiffran skruvades ned med 2.000 personer till 526.000.

Arbetskraftsdeltagandet steg med 0,3 procentenheter till 62,4 procent. Enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet är siffran dock 1 procentenheten lägre än i februari 2020.

Stockholmsbörsen tar ett tydligt kliv uppåt efter att siffrorna publicerats och det breda OMXSPI-indexet gick från en uppgång på 0,7 procent till plus 1,4 procent. OMXS30 gick i sin tur från plus 1 procent till plus 1,6 procent.

Även USA-terminerna lyfter och S&P 500-terminen fick från en uppgång på 0,1 procent till plus 0,6 procent.