Svagt nedåt på Wall Street – juveljätte faller på rapport

Juvelerarbolaget Tiffany & Co handlas ned 4,6 procent i den inledande handeln på sin kvartalsrapport. Resultatet kom visserligen in något över förväntan men omsättningen och försäljningen i jämförbara butiker var lägre än väntat. Bolaget sänkte också sin helårsprognos för den jämförbara försäljningen.

Programvaruföretaget Autodesk faller 13,3 procent efter att ha sänkt sin resultatprognos för helåret. Resultatet för det andra kvartalet kom dock in något högre än väntat.

USA-dollarn har gått sidledes under dagen och USA-räntorna fortsatt ned. I kölvattnet av det fortsätter flera tunga banker ned. Bland annat tappar Citigroup och Bank of America 0,5 respektive 0,9 procent medan JP Morgan är ned 0,6 procent.

Oljan har vänt upp under eftermiddagen med Brent runt 60,5 dollar per fat vilket motsvarar en uppgång om 0,7 procent. Spotpriset på den amerikansk WTI-oljan stiger samtidigt 1,1 procent till knappt 56,3 dollar per fat.