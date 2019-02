Wall Street inleder kring nollan – ras och rus i rapportbolag

Varken dollar eller amerikanska räntor rörde sig mycket under president Donald Trumps "State of the Union"-tal.

Inte heller onsdagseftermiddagens statistik över USA:s handelsbalans, med mindre underskott än väntat, gav någon direkt marknadsreaktion.

Vid öppningen backar Dow Jones industriindex och det bredare S&P 500 0,1 procent vardera. Det teknikorienterade Nasdaq 100 handlas dock upp 0,1 procent.