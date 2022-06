Wall Street rekylerar uppåt – Oracle rapportrusar

Wall Street inleder tisdagen uppåt inför Feds räntebesked som väntas under onsdagen. Under måndagen rasade indexen efter att den amerikanska inflationen återigen kommit in högre än väntat. På bolagsnivå rusar mjukvarubolaget Oracle efter sin rapport medan kryptohandelsplattformen Coinbase under tisdagen aviserat att man avser varsla nära en femtedel av personalstyrkan.