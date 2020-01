Svag öppning på Wall Street – Navistar rusar klart över budnivå

På en rapporttung dag stack Amazon ut och levererade ett resultat per aktie på 6:47 dollar för det fjärde kvartalet 2019. Väntat var 4:11 dollar per aktie, enligt Bloombergs snittprognos. Aktien klättrar 9,1 procent.

Verkstadsjätten Caterpillar presenterade ett justerat resultat per aktie om 2:63 dollar per aktie, väntat var 2:37 dollar per aktie. Omsättningen kom dock in något lägre än estimerat och bolaget konstaterade att prognosen för 2020 är åt det svagare hållet. Marknaden handlar ned aktien 1 procent.

Lastbilstillverkaren Navistar har fått ett bud från Volkswagens lastbilsenhet Traton gällande den del av bolaget Traton inte redan äger. Budet är på 35 dollar per aktie, vilket kan jämföras med torsdagens stängningsnotering 24,07 dollar. Navistar rusade och steg 54,2 procent till 37,12 dollar i öppningen.