Wall Street öppnar kring nollan – elektronikkedja stiger på rapport

Efter ett par minuters handel rörde sig både S&P 500, Dow Jones kring nollan medan Nasdaq strax under nollan.

Bland enskilda bolag redovisade Best Buy en justerad vinst per aktie på 1,13 dollar under tredje kvartalet 2019 vilket var över analytikernas prognos på 1,03 dollar enligt Bloomberg. Aktien stiger med 4,4 procent i tisdagens inledande handel.

Sportbutikskedjan Dick´s Sporting Goods redovisade i sin tur en justerad vinst per aktie på 0,52 dollar vilket var över analytikernas prognos på 0,38 dollar. Aktien rusar med omkring 12 procent i den inledande handeln.

Bland de så kallade Faang-bolagen backar Apple med 0,2 procent medan e-handelsbolaget Amazon stiger 0,6 procent och streamingbolaget Netflix backar 0,1 procent.