Wall Street: Ökade politisk oror tynger börserna

Bland enskilda aktier steg Beyond Meat drygt 10 procent på nyheten att McDonalds ska testa bolagets grödobaserade hamburgare på restauranger i Ontario.

Brittiska tobaksbolaget Imperial Brands har sänkt sin helårsprognos till följd av en utmanande NGP-marknad i USA. NGP, eller Next Generation Tobacco and Nicotine Products, omfattar bland annat e-cigaretter. Imperial Brands var ner drygt 11 procent i New York-handeln.

Sektorskollegan Altria, som var i nyhetsflödet på onsdagen efter att ha avslutat fusionssamtal med Philip Morris, backade runt 1 procent.

Konsultbolaget Accenture var ned 1,5 procent efter att bolagets delårsrapport innehållit prognoser som inte levde upp till analytikernas förväntningar.

Kryssningsoperatören Carnival sjönk över 9 procent efter att ha sänkt prognoserna för helåret i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Sektorskollegan Norwegian Cruise Line drogs med i fallet och var ned drygt 4 procent.