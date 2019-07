Wall Street stängde på minus – Boeing tappade

Southwest Airlines blev på torsdagen det första amerikanska flygbolaget att ställa in flygningarna med 737 Max resten av 2019. Flygsektorn sjönk på bred front i torsdagshandeln.

Facebook vände ned efter att ha inlett handelsdagen på plus efter en kvartalsrapport som tog emot väl i onsdagens efterhandel. Aktien tappade 1,9 procent. Under en telefonkonferens på torsdagen uppgav finanschefen David Wehner att tillväxten räknat i konstant valuta väntas avta sekventiellt framöver, särskilt under det fjärde kvartalet och nästa år.