Tvåsiffrig uppgång för Alphabet när Wall Street stängde

Fredagens uppgång drevs istället av techsektorn. En av dagens mest omsatta aktier var Googles moderbolag Alphabet som steg 10,5 procent efter att rapporten för det andra kvartalet kommit in över förväntan efter onsdagens stängning. Sökmotorsjätten gjorde därmed sin bästa dag på börsen sedan 2015.

Kaffekedjan Starbucks var upp 8,9 procent efter att ha rapporterat den största försäljningsökningen under ett enskilt kvartal på tre år under det andra kvartalet.

E-handelsjätten Amazon stod för den största omsättningen i S&P 500 men gick i motsatt riktning. Aktien tappade 1,6 procent efter att resultatet kommit under analytikernas förväntningar. Bolagets rörelseintäkter kom in under förväntan för första gången på två år.

Energisektorn gick överlag svagt trots en stabil utveckling i oljepriset under kvällen. Cabot Oil & Gas tappade 12,1 procent efter att bolaget justerat ned helårsprognosen för produktionstillväxten i samband med rapporten för det andra kvartalet. Tungviktaren Chevron tappade 1,5 procent.