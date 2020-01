Wall Street målar grönt – Electrolux-konkurrenten vinnare

En rad amerikanska bolag kom med rapport under dagen och utvecklingen var mixad bland aktierna.

Electrolux amerikanska konkurrent Whirlpool presenterade en stark rapport efter börsstängning under gårdagen där vinsten per aktie landade på 4,91 dollar. Väntat var 4.27 dollar per aktie. Bolaget sade att utsikterna för 2020 ser stabila ut. Marknaden belönade aktien som steg 5,7 procent.

Motorcykeltillverkaren Harley-Davidson tappade 3 procent efter en sämre rapport än väntat.