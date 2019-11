Wall Street lyfte från rekordnivåer – Best Buy rusade

De amerikanska börserna fortsatta uppåt efter att handelsoptimism och stora bud hade eldat på börsen under måndagen. Vid handelsdagens slut var samtliga ledande index upp 0,2 procent vardera.

Hewlett-Packard Enterprise redovisade under måndagskvällen ett justerat resultat per aktie på 0,49 dollar för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med 0,56 per aktie i motsvarande kvartal 2018. Marknaden sänkte aktien med 8,5 procent.

Desto bättre gick det för elektronikhandelskedjan Best Buy som redovisade en justerad vinst per aktie på 1,13 dollar under tredje kvartalet 2019 vilket var över analytikernas prognos på 1,03 dollar enligt Bloomberg. Aktien rusade 9,9 procent.