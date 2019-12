Wall Street: Handelslättnad på marknaderna – men ingen eufori

Mjukvarubolaget Oracles aktie backade 3,5 procent på fredagen efter att ha presenterat en rapport för det brutna räkenskapsårets andra kvartal som överlag kom in högre än analytikernas förväntningar. Försäljningen var dock på den svaga sidan vilket

USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer sade under fredagen att han siktar på att skriva under avtalet under första veckan i januari.

Han sade att USA har fått ett två år långt åtagande från Kina om köp av amerikanska jordbruksvaror.

Enligt Robert Lighthizer gick Kina med på att öka köpen av jordbruksvaror med 16 miljarder under första året, från en baslinje om 24 miljoner 2017 - innan handelskonflikten började. Kina kommer enligt Lighthizer ”göra vad de kan” för att få upp siffran till 50 miljarder.