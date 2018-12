Wall Street går mot sin sämsta december sedan 1930-talet

I år har det var desto dystrare. S&P 500 är ned drygt 7,4 procent sedan månadsskiftet medan Dow Jones har backat 6,8 procent. Det betyder att båda går mot sina sämsta decemberresultat sedan 1931 enligt tidningen Financial Times beräkningar.

Det var som bekant kort efter att den stora depressionen bröt ut 1928. Samma år började lönerna sjunka vilket ledde till en deflationsspiral som i sin tur bidrog till börskrascher världen över. Situationen blev så akut att flera länder, bland annat Sverige, övergav guldmyntfoten.

Nasdaqs kompositindex har inte funnits tillräckligt länge för att notera en lika historisk nedgång som indexkollegorna. Än så länge presterar et tekniktunga indexet dessutom bättre än i december 2002. Utvecklingen hittills under månaden är dock den näst sämsta sedan indexet skapades för 38 år sedan enligt Financial Times.