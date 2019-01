Röd avslutning på Wall Street efter förnyad handelsoro

Dow Jones är samtidigt ned 1,2 procent medan Nasdaqs kompositindex har tappat 1,9 procent. Tekniktunga Nasdaq 100 handlas ned 2 procent. Samtliga index repade sig tydligt under de sista minuternas handel.

Nedgångarna kommer efter att färska siffror för 2018 på måndagen, på Wall Street höll helgstängt, visat att Kinas tillväxt bromsat till den långsammaste takten på 28 år.

Under tisdagskvällen rapporterade tidningen Financial Times också att USA avböjt ett förberedande möte med kinesiska handelsförhandlare inför samtalen mellan vice premiärminister Liu He och USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer nästa vecka, något som även tv-kanalen CNBC:s källor uppger. Enligt Financial Times ska samtalen ha ställts in efter att USA varit missnöjda med Kinas inställning till förhandlingarna kring skydd av immateriella rättigheter och strukturreformer.

Bland dagens stora förlorare syntes industribolaget Arconic som tappade hela 16 procent efter att bolagets styrelse avbrutit samtalen med riskkapitalbolaget Apollo Global Management om en försäljning av bolaget.