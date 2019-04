Wall Street går mot öppning svagt uppåt efter rekordstängning

Strax före klockan 14.40 låg terminen för Dow Jones industriindex 0,1 procent högre medan terminerna för det bredare S&P 500 samt teknikorienterade Nasdaq 100 var oförändrade, efter att de två sistnämnda indexen stängt på rekordnivå under tisdagen. Tidigare under onsdagen hade den europeiska handeln varit blandad med dragning åt plussidan efter att Asiens börser handlats ned under morgonen. Flera börstungviktare rapporterade kvartalssiffror under eftermiddagen. Caterpillar, som tillverkar bygg- och anläggningsmaskiner, kom in något över förväntan och höjde dessutom prognoserna för helåret, dock med hänvisning till skattemässiga effekter. Bolaget redovisade ett justerat resultat per aktie på 2,94 dollar. Väntat var 2,85 dollar enligt Bloombergs konsensusestimat. Försäljningen var 13,5 miljarder dollar. Här var 13,4 miljarder väntat. Aktien var ned 1,8 procent i förhandeln. Boeing, som på senare tid omgärdats av en strid ström negativa rubriker, redovisade lägre vinst per aktie än väntat; 3,16 mot Bloomberg-snittet 3,25 dollar och 21 procent lägre än för samma period 2018. Bolaget meddelade också uppehåll för sin guidning med hänvisning till det oöverskådliga stoppet för olycksmodellen 737 Max 8, som tagits ur trafik efter att ha varit involverad i två olyckor på kort tid. Aktien var dock upp 1,6 procent inför öppning.

Tele- och mediabolaget AT&T redovisade ett justerat resultat per aktie på 0:86 dollar för det första kvartalet. Analytikernas förväntningar var ett resultat på just 0:86 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Försäljningen var något lägre än väntat. Aktien backade 2,2 procent i förhandeln.

Verktygstillverkaren Stanley Black & Decker höjde guidningen för den justerade vinsten per aktie helåret 2019 till 8,50-8,70 dollar. Tidigare prognos var intervallet 8,45-8,65 dollar per aktie. Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 8,53 dollar per aktie för 2019, enligt Bloomberg News. Justerat resultat per aktie kom in på 1,42 dollar, mot förväntningar på 1,11 dollar per aktie. Aktien steg 5 procent. Flera rapporter som släpptes efter tisdagens börsstängning gav också avtryck. Bland dessa backade halvledartillverkaren Texas Instruments 1,6 procent och medicinteknikbolaget Stryker 1,7 procent. Snapchat avancerade knappt 4 procent, en brant tillbakagång från rusningen på 14 procent i samband med rapportsläppet. Ebay steg samtidigt 3,8 procent. En budstrid har blossat upp i oljebranschen mellan Chevron och Occidental efter att den sistnämnda lagt bud på Anadarko. Budet överträffar det tidigare accepterade budet från Chevron med runt 20 procent. Anadarkos aktie steg 12 procent medan budgivaren Occidental föll 8,4 procent på beskedet.

Oljepriset har backat tillbaka något efter en kraftig förstärkning under påskhelgen efter att USA nekat fortsatta undantag för länder med oljeaffärer med Iran.

Flera storbolag rapporterar också på onsdagen efter stängning; bland annat Microsoft, Facebook Paypal och Visa. Också den pressade elbilstillverkaren Tesla öppnar då böckerna.