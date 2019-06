Wall Street: Campbell Soup rusar på kvartalsrapport

Campbell Soups amerikanska snacksförsäljning har lyft väsentligt under det senaste året, något som gjorde avtryck i rapporten för bolagets tredje kvartal, enligt vd Mark Clouse kommentar.

Vinsten landade på 56 cent per aktie, ned 5 procent från fjolåret men högre än väntade 46 cent per aktie, enligt Bloomberg. Omsättningen steg 12 procent till 2,4 miljarder dollar. Här var just 2,4 miljarder dollar väntat.

Den justerade vinsten per aktie väntas nu landa på 2:50-2:55 dollar för året, enligt rapporten. Tidigare intervall var på en justerad vinst per aktie på 2:45-2:53 dollar.

Aktien steg nästan 10 procent trekvart in på Wall Streets onsdagshandel. Flera andra aktier i sektorn drogs med av siffrorna. Bland annat steg konfektyrfabrikanten Mondelez och Pepsico, som utöver dryckessegmentet också har snacks i portföljen, mer än index i övrigt.