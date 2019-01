Vostok New Ventures handelsstoppad – uppges vara nära storaffär

När Vostok New Ventures stoppades var kursen upp 0,7 procent för dagen. I ett standardbörsmeddelande från Nasdaq uppges orsaken vara icke offentliggjord information.

I Vostok New Ventures senaste delårsrapport, per den 30 september, var värdet på Avito bokfört till drygt 617 miljoner dollar, motsvarande 5,6 miljarder kronor, och utgjorde 61,1 procent av bolagets substansvärde. Ägarandelen i Avito var då 13,2 procent efter full utspädning.

Vostok New Ventures (då Vostok Nafta) var med och grundade Avito under 2007, tillsammans med Kinnevik, Filip Engelberg och Jonas Nordlander. Kinnevik sålde sitt 31-procentiga innehav till Naspers under 2015 och fick då 846 miljoner dollar, då motsvarande knappt 7,2 miljarder kronor.