Volvochefen upprepar 2020-mål: "Fullt realistiskt"

Vinstvarningarna och kursrasen i personbilssektorn har stått som spön i backen under hösten, men Volvo Cars vd Håkan Samuelsson låter sig inte nedslås: målet att bygga 800.000 bilar 2020 ligger fast när hälften av tiden sedan målet först deklarererades sommaren 2016 har passerat.

"Målet är 800.000 bilar år 2020. Det tror jag är fullt realistiskt; vi har två år på oss. Det som kan störa är naturligtvis en helt annan världsekonomi och en helt annan marknad. Men om marknaden fortsätter som i dag – och vi ser inga andra tecken, trots oron för avmattning – tror jag att det är fullt realistiskt att vi kommer att vara ett företag med 800.000 bilar 2020", sa han under en presskonferens vid ett reklamjippo för prenumerationskonceptet "Care by Volvo" i Stockholm på torsdagen.

Under 2017 sålde Volvo 571.000 bilar, en uppgång med 7 procent från 2016. Om målet ska nås krävs en tillväxt på i genomsnitt 12 procent per år under 2018–2020. Det kan jämföras med prognoser från branschbedömaren IHS, som i mitten av oktober spådde ökningar på bara 1–2 procent per år under perioden för den globala bilproduktionen.

Håkan Samuelsson tillstår dock att de nya tullarna mellan USA och Kina pressar biltillverkarens lönsamhet eftersom produktion flyttas om för att undvika tullar. Bland annat ska en större andel av storsäljaren XC60 för USA-marknaden byggas i Göteborg i stället för som tidigare i Kina, något som tränger ut produktion avsedd för andra marknader från de redan fullbelagda Torslandaverken.