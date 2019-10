Volvo rapportvände till plus och börsen slog nytt rekord

Vid stängning var breda OMXSPI-index upp 0,5 procent till nya rekordnivån 637 medan storbolagsindexet OMXS30 fick extra stöd av börsjättarnas rapportuppgångar och steg 0,9 procent till 1.698. Det är fortfarande en bit ifrån rekordnivån som togs under 2015.

Volvoaktien inledde dagen med en nedgång på nästan 5 procent men klättrade sakta men säkert uppåt under dagen och stängde på plus 2,4 procent. Under rapportkonferensen på förmiddagen uttalade vd Martin Lundstedt att orderläget på den nordamerikanska marknaden ljusnat i oktober.

Volvo rapporterade annars en lägre orderingång än väntat för det tredje kvartalet, medan resultatsiffrorna för kvartalet var aningen över förväntan. Bolaget har gjort produktionsminskningar och flaggar för ytterligare justeringar.