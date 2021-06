Volvo Penta blir majoritetsägare i norska ZEM

Innehåll från Vattenfall Annons

Mångfalden bland arter och naturmiljöer minskar i en dramatisk takt i världen. Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är därför en av vår tids stora ödesfrågor. Samtidigt är det tydligt att ett viktigt steg i att stoppa förlust av biologisk mångfald är också att lösa utmaningarna med klimatförändringar. Förra året tog EU fram en ny biodiversitetsstrategi där pratar man bland annat om vikten att kombinera energiproduktion och smarta lösningar för biodiversitet. Att arbeta med fokus på både klimatfrågan och biodiversitet är något som är viktigt för Vattenfall.

– Vi har under det föregående året tagit fram en ny miljöhandlingsplan för 2030 där vi formulerat en övergripande ambition om att sträva mot en nettopositiv påverkan på biodiversitet och vi har satt ett antal konkreta mål kopplade till detta. Biodiversitet är en integrerad del i vår verksamhet och vi strävar alltid efter att hitta nya lösningar för att minska påverkan på arter och ekosystem och som möjliggör att vi kan leverera mer fossilfri energi, säger Josefin, som är biolog i grunden.

Smarta win-win-lösningar

Vattenfall har lång erfarenhet inom miljöområdet. Som exempel har man bland annat har man inventerat alla ledningsgator, vilka är en sträcka lika lång som Stockholm till Rom, för att identifiera biologiska värden. Man satsar också mycket på forskning och utveckling, bland annat kopplat till vattenkraften där det är stort fokus på att hitta effektiva åtgärder för att förbättra fiskvandring och livsmiljöer för vattenlevande arter.

– Arbetet kring biodiversitet sker på olika fronter, allt från frivilliga insatser på kontoret till stora investeringar inom forskning och utveckling kopplat till vind- och vattenkraft.

Att hitta smarta win-win-lösningar för att kombinera biodiversitet och klimat är en spännande del av energibranschens utmaningar. Josefin exemplifierar med ett initiativ kopplat till en av Vattenfalls planerade vindkraftsparker till havs där man undersökt betydelsen av de miljöerna som skapas under vattenytan kring de uppbyggda fundamenten.

– Det har visat sig att dessa miljöer skapar s.k. artificiella rev som kan ha betydelse för olika havslevande arter. För att lära oss mer om betydelsen av dessa miljöer tog vi hjälp från tekniska universitetet i Danmark (DTU Aqua) för att först sammanställa kunskapsbasen kring artificiella rev. Vi använde sedan detta som grund för ”Nature Inclusive Design” för ett av våra kommande havsbaserade vindkraftsprojekt, Hollandse Kust Zuid, för att ytterligare stärka de ekologiska värden som skapas i de strukturer som skyddar vindkraftsfundamenten från erosion.

Webbinarium 16 juni

Vattenfall anser att biologisk mångfald bör vara en central del i alla företags hållbarhetsarbete. Det är ett område där det händer mycket just nu och vi ser att nya aktörer kliver in på arenan. Vilka är dessa och hur kommer de att påverka näringslivets hållbarhetsarbete? Hur kopplar vi biologisk mångfald till klimatutmaningen och vilka goda exempel ser vi finns på plats redan nu? Som ett initiativ för att öka förståelsen för näringslivets roll när det kommer till biodiversitet bjuder Vattenfall in till ett webbinarium den 16 juni.

– Biodiversitet har traditionellt främst kopplats till tillståndsfrågor och villkor men idag handlar det om så mycket mer än att bara om att uppfylla lagmässiga krav – det finns en förväntan att näringslivet ska gå i täten, avslutar Josefin.

Vattenfall tog nyligen första plats i Ecogains biodiversitetsindex. Totalt har 240 av de största företagen i Norden och Baltikum utvärderats för att utvärdera den biologiska mångfaldens resultat i sin affärsverksamhet.

Om Vattenfall

