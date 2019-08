Volvo-konkurrenten Deere sänker prognosen igen

Den tredje kvartalsrapporten för det brutna räkenskapsåret innehöll annars ett justerat resultat per aktie på 2,71 dollar vilket var en bit under snittprognosen 2,84 dollar. Även försäljningen på 9 miljarder dollar kom in något under väntade 9,4 miljarder dollar. Nettoförsäljningen minskade med 3 procent på årsbasis under kvartalet.

Enligt den arbetande styrelseordföranden Samuel Allen reflekterar kvartalet den ”höga grad av osäkerhet” som just nu pressar jordbrukssektorn.