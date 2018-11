Volvo Cars skjuter på planer för Lynk & Co på grund av ökad makro-oro

Volvos Cars tidigare plan var att tillverkningen skulle påbörjas i slutet av 2019.

Det nylanserade kinesiska bilmärket Lynk & Co ägs i dag gemensamt av Geely Holding Group Co Ltd och dess två biltillverkare Volvo Cars och Geely Auto. I Kina började bilarna säljas förra året och i Europa väntas försäljningsstarten bli 2019, följt av den amerikanska marknaden 2020.

Enligt en talesperson för Volvo Cars påverkar dagens besked varken försäljningsplanerna för Europa eller bemanningen vid fabriken i Gent.