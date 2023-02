Volkswagens globala försäljning minskade 12 procent i januari

Innehåll från Heba Annons

– Heba vill vara aktivt i utvecklingen för att minimera utsläpp som belastar klimatet. Omställningen är helt avgörande för framtiden. Att reducera utsläppen av växthusgaser är ett av Hebas högst prioriterade mål. Vi är mycket glada över att framöver även kunna köpa minusutsläpp med hjälp av bio-CCS och Stockholm Exergi. Vi behöver ligga i framkant för att Heba ska nå hela vägen till netto-noll-utsläpp, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Stockholm Exergi öppnade nyligen möjligheten för sina fjärrvärmekunder att köpa minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning och på det sättet hjälpa kunderna att nå sina klimatmål. Programmet är öppet för alla fjärrvärmekunder som vill köpa över 1 000 ton minusutsläpp per år över tio år. Först ut att signera avsiktsförklaringar med Stockholm Exergi är Heba, AMF och Akademiska Hus.

– Det är oerhört spännande att vi på Stockholm Exergi tillsammans med våra fjärrvärmekunder kan bidra till att förverkliga ett av de viktigaste nya verktygen för att bromsa den globala uppvärmningen. Fjärrvärmen utgör en unik, gemensam resurs som inte bara värmer stockholmarna och tryggar elförsörjningen lokalt. Nu möjliggör den och alla dess användare också att vi kan erbjuda en väg för företag och Sverige att nå sina klimatmål, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Efter IPCC:s rapport AR6 från 2022 råder det global samsyn om att utsläppsminskningar inte räcker för att nå Parisavtalets klimatmål. Därtill måste omfattande satsningar till för att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom att på olika sätt åstadkomma så kallade minusutsläpp. Enligt IPCC:s rapport har bio-CCS en framträdande roll för att säkra de nödvändiga minusutsläppen.

Fakta bio-CCS

Bio-CCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle för värme- och elproduktion separeras från rökgaserna för att sedan lagras permanent i berggrunden under havsbotten. Eftersom den koldioxid som fångas in och lagras tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären när ny skog växer. Sammantaget innebär tekniken att det skapas permanenta negativa emissioner, så kallade minusutsläpp.

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.

Om Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ägs av Stockholms stad och Ankhiale och har över 700 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Genom att utveckla koldioxidinfångning driver vi på för att minusutsläpp ska kunna bli verklighet.