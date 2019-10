Volati tar nedskrivning på 330 miljoner – aktien dyker

Nedskrivningarna i fråga gäller goodwill och immateriella tillgångar. Enligt preliminära siffror kommer ebita-resultatet, det vill säga före nedskrivningen på 330 Mkr, uppgå till omkring 145 Mkr under kvartalet vilket kan jämföras med 123 Mkr under samma period i fjol. Nettoomsättningen väntas i sin tur landa på omkring 1.700 Mkr jämfört med de 1.470 Mkr bolaget redovisade under samma kvartal 2018.

Nedskrivningarna görs inom affärsenheterna me&i och Naturamed Pharma. Volati uppger att bolaget inte ser några ytterligare nedskrivningsbehov i koncernen.