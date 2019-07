Vitvaruleveranser i USA steg i juni

Det framgår av statistik från branschorganisationen Association of Home Appliances Manufacturers (AHAM).

AHAM 6 består av tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, kylskåp, frysar och spisar/ugnar.

Kategorin All Major Appliances sjönk med 8,9 procent i juni. Ackumulerat under året har AHAM 6 gått ned med 3 procent och All Major Appliances fallit 5,8 procent .