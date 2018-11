Vitecs emission en "byggkloss i befintlig strategi"

Programvarubolaget Vitec tar sällan in externt kapital, men nyemissionen på nära 200 miljoner kronor signalerar ingen ändring i strategin för bolaget.

Det säger Vitecs vd och storägare Lars Stenlund till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det är 'business as usual'. Det här är en byggkloss i att fortsätta leverera på vår strategi", säger han.

Vitecs förvärvsstrategi har till stor del finansierats av bolagets egna medel och man får gå tillbaka till i maj 2014 senast bolaget tog in externt kapital. Då togs cirka 47 miljoner kronor in via en riktad emission.

"Vi vårdar balansräkningen, vilket vi måste för att kunna ha en bra förvärvsdriven tillväxt. Vid olika tidpunkter vidtar vi olika åtgärder och nu blev det det här beslutet. Det här är inget vi gör varje dag", säger Lars Stenlund.

Ska ni öka förvärvstakten nu?

"Vi har ju en ganska hög förvärvstakt och det här gör vi för att kunna vidmakthålla den. Det är ingen förändring i strategin utan det är full fart framåt."

Lars Stenlund tillägger att man inte heller ska tro att Vitec siktar på att göra större förvärv än vad det gjort tidigare.