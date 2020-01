Virusskräck satte avtryck i Kina och Hongkong

Coronaviruset tros nu kunna påverka resplaner och lust att vistas i folksamlingar under det kinesiska nyåret, som inträffar den 25 januari och där res- och nöjesaktiviteten är som högst under året. Den ökade rapporteringen av virusutbrott under helgen tas som förklaring till fallet i flera flyg-, hotell- och underhållningsbolag på måndagen.

De båda flygbolagen China Southern Airlines och China Eastern Airlines handlades ned med omkring 3 procent. Biografoperatörerna Hengdian Entertainment och Wanda Film backade båda maximala dagsrörelsen 10 procent.