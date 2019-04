Vinstkross från e-handelsjätten Amazon

Amazons nettoresultat landade på 3,7 miljarder dollar eller 7,09 dollar per aktie vilket kan jämföras med 1,6 miljarder dollar eller 3,27 dollar per aktie under det första kvartalet 2018. Den mest optimistiska analytikern i Bloombergs sammanställning hade väntat sig en vinst per aktie på 5,7 dollar.

Blickar vi framåt så förväntar sig Amazon att försäljningen under det andra kvartalet kommer landa i intervallet 59,5-63,5 miljarder dollar. Analytikerna hade i snitt väntat sig att prognosen skulle uppgå till 62,37 miljarder dollar enligt Bloombergs sammanställning.