Vinst- och marginallyft för Duni

På fredagen var det dags för Duni att presentera sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Nettoomsättningen landade på 1.377 Mkr vilket var en ökning från 1.190 Mkr under samma period i fjol. Den organiska tillväxten landade i sin tur på 0,2 procent vilket var en minskning från 0,8 procent under det tredje kvartalet 2018.

Dunis operativa rörelsemarginal kom in på 9,5 procent vilket var en ökning från 9 procent under samma period i fjol. Det operativa rörelseresultatet landade i sin tur på 130 Mkr jämfört med 107 Mkr under det tredje kvartalet 2018.