Diamantbolaget Lucara Diamond redovisade en vinst per aktie på 0,02 dollar under det fjärde kvartalet 2019 vilket kan jämföras med minus 0,02 dollar under samma period året före. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 0,02 dollar enligt Bloombergs sammanställning av två analytikers estimat.