Full fräs i fastighetsbolaget och bankerna backar

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ingår per börsstängning i MSCI:s Global Small Cap-index och är upp med nästan 7 procent sedan detta meddelades den 8 november. Aktien stiger med 2,7 procent.

Riktiga kursrusare hittas på Spotlight, där flygplanstvättbolaget Aerowash handlas upp med 65 procent på nyheten att man bäddar för att sälja dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment Services samt Aerowash US Inc till bolagets amerikanska distributör US Aviation Services. Köpeskillingen anges till 16 miljoner dollar.

Förlorare:

Storbankerna tynger OMXS30 rejält med nedgångar över hela fältet. Swedbank tappar 1,4 procent, Nordea 0,8 procent, Handelsbanken backar 0,7 procent och SEB 0,5 procent.